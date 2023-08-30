В Сети появились фото проекта Конституции Казахстана 1995 года
Сегодня, 21:03
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Сегодня, 21:03Сегодня, 21:03
137Фото: gov.kz
Пресс-служба первого президента Нурсултана Назарбаева опубликовала фото проекта Конституции Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Проект был представлен на рассмотрение первому президенту в апреле 1995 года.
“Поздравляем с Днем Конституции Республики Казахстан! В этот знаменательный день хотим поделиться с вами снимками исторического документа — проекта Конституции, который был представлен на рассмотрение Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в апреле 1995 года. По этим уникальным снимкам видно, как Нурсултан Назарбаев лично вносил ряд правок и замечаний в текст будущей Конституции молодого и независимого государства”, - говорится в публикации.
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