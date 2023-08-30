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В Сети появились фото проекта Конституции Казахстана 1995 года

Сегодня, 21:03
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gov.kz Сегодня, 21:03
Сегодня, 21:03
137
Фото: gov.kz

Пресс-служба первого президента Нурсултана Назарбаева опубликовала фото проекта Конституции Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Проект был представлен на рассмотрение первому президенту в апреле 1995 года.

“Поздравляем с Днем Конституции Республики Казахстан! В этот знаменательный день хотим поделиться с вами снимками исторического документа — проекта Конституции, который был представлен на рассмотрение Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в апреле 1995 года. По этим уникальным снимкам видно, как Нурсултан Назарбаев лично вносил ряд правок и замечаний в текст будущей Конституции молодого и независимого государства”, - говорится в публикации.

 
 
 
 
 
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Публикация от Тұңғыш Президенттің Баспасөз қызметі🇰🇿 (@elbasy_nazarbayev)

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