В Сети появились фото проекта Конституции Казахстана 1995 года

Пресс-служба первого президента Нурсултана Назарбаева опубликовала фото проекта Конституции Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Проект был представлен на рассмотрение первому президенту в апреле 1995 года.

“Поздравляем с Днем Конституции Республики Казахстан! В этот знаменательный день хотим поделиться с вами снимками исторического документа — проекта Конституции, который был представлен на рассмотрение Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в апреле 1995 года. По этим уникальным снимкам видно, как Нурсултан Назарбаев лично вносил ряд правок и замечаний в текст будущей Конституции молодого и независимого государства”, - говорится в публикации.