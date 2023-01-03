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amazonaws.com Сегодня, 12:37
234
Сегодня, 12:37
234
Фото: amazonaws.com

В семи регионах Казахстана закрыли дороги из-за метели

В связи с ухудшением погодных условий, обильным снегопадом, сильным ветром и ограниченной видимостью республиканские автотрассы закрыты в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской и Туркестанской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖол".

В Акмолинской области движение автотранспорта ограничено на участках:

  1. "Кокшетау-Атбасар" - участок от села Зеренда до города Атбасар.
  2. "Щучинск-Зеренда"  - участок от города Щучинск до посёлка Зеренда.
  3. "Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау" - участок от посёлка Кабанбай Батыра до границы Карагандинской области. 

В Алматинской области движение автотранспорта ограничено на участках:

  1. "Сарыозек-Коктал" - перевал Алтын Емель.
  2. "Ушарал-Достык" - участок от станции Коктума до станции Достык.

В Восточно-Казахстансой области движение автотранспорта ограничено на участках:

  1. "Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница Российской Федерации" - участок от Шемонаихи до границы России.
  2. "Алматы-Усть-Каменогорск" - участок от села Калбатау до посёлка Касым-Кайсенова.
  3. "Омск-Майкапчагай" - участок от города Семей до города Калбатау.
  4. "Омск-Майкапчагай" - участок от села Калбатау до села Богаз.

В Жамбылской области:

  1. "Алматы-Ташкент-Термез" - участок от села Айша-Биби до границы Туркестанской области.

В Карагандинской области:

  1. "Екатеринбург-Алматы" - участок от города Караганда до границы Жамбылской области.
  2. "Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" - участок от границы Акмолинской области до города Темиртау.
  3. "Кызылорда-Павлодар" - участок от города Атасу до посёлка Топар.
  4. "Жезказган-Петропавловск" - участок от посёлка Жезды до границ Костанайской области.
  5. "Екатеринбург-Алматы" - участок от ПВП до города Темиртау.

В Костанайской области:

  1. "Жезказган-Петропавловск" - участок гр.Улытауской области до города Аркалык.

В Кызылординской области:

  1. "Алматы-Ташкент-Термез" - участок от границы Жамбылской области до села Машат.

В случае возникновения внештатных ситуаций спасатели просят звонить водителей, попавших на трассе в происшествия, по короткому номеру 1403.

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#погода #Казавтожол #трасса #дороги #метель
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:37
234
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