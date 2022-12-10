В Семее восстановили работу теплоисточника

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Восстановлена работа теплового источника, авария на котором оставила без тепла 36 многоэтажек в Семее,передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

"Работа теплового источника "Интернат-5" восстановлена", — говорится в сообщении акимата.

Напомним, сегодня в четыре часа утра в Семее произошла аварийная поломка системы шлакозолоудаления теплового источника "Интернат-5", что привело к снижению температурных параметров теплоносителя. В результате без отопления временно остались 1 925 абонентов или 36 многоквартирных домов.