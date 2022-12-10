Жители 36 многоэтажек остались без тепла в Семее

Фото: krasivosti.pro

На теплоисточнике "5-интернат" в Семее произошла авария, в результате без отопления временно остались 1 925 абонентов или 36 многоквартирных домов, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

Как сообщили в ведомстве, ЧП произошло сегодня в четыре часа утра.

"Произошла аварийная поломка системы шлакозолоудаления, что привело к снижению температурных параметров теплоносителя. Проводится ремонт "тормозного барабана", приостановлена работа трёх котлов, которые находятся в горячем резерве. Оставшийся один работает в штатном режиме. Уполномоченные органы ориентированы, ситуация на контроле", — сообщили в акимате.

В ведомстве также назвали предварительное время устранения аварии. Её планирую ликвидировать до 14:00.

Как пояснили в акимате, 8 декабря 2022 года на этой котельной уже проводили ремонт — сварочные работы в системе шлакозолоудаления. Тогда специалисты устраняли поломки гидротолкателя.