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Жители 36 многоэтажек остались без тепла в Семее
На теплоисточнике "5-интернат" в Семее произошла авария, в результате без отопления временно остались 1 925 абонентов или 36 многоквартирных домов, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.
Как сообщили в ведомстве, ЧП произошло сегодня в четыре часа утра.
"Произошла аварийная поломка системы шлакозолоудаления, что привело к снижению температурных параметров теплоносителя. Проводится ремонт "тормозного барабана", приостановлена работа трёх котлов, которые находятся в горячем резерве. Оставшийся один работает в штатном режиме. Уполномоченные органы ориентированы, ситуация на контроле", — сообщили в акимате.
В ведомстве также назвали предварительное время устранения аварии. Её планирую ликвидировать до 14:00.
Как пояснили в акимате, 8 декабря 2022 года на этой котельной уже проводили ремонт — сварочные работы в системе шлакозолоудаления. Тогда специалисты устраняли поломки гидротолкателя.
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