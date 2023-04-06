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В Семее при обрушении крыши пострадала семья из пяти человек
В Семее произошло обрушение крыши жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Абайской области.
"По прибытию к месту вызова установлено, что в комнате гостиной произошло обрушение крыши жилого дома. Спасатели немедленно приступили к разведке. Из-под завалов спасены женщина 1982 года рождения, малолетний ребёнок 2022 года рождения. До прибытия спасательных подразделений хозяин дома и его дочь 2012 года рождения выбрались самостоятельно, а ребёнка 2020 года рождения спас сосед", - указывается в сообщении.
После осмотра врачей скорой медицинской помощи все пострадавшие госпитализированы в БСМП Семея. Предварительная площадь обрушения составила 24 квадратных метра.
Позднее в управлении здравоохранения области рассказали о состоянии пострадавших, сообщает Arnapress.kz.
Дети 2020-го и 2022 годов рождения госпитализированы. Оба получили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Общее состояние — тяжёлое.
40-летняя мама пострадавших детей доставлена в больницу с закрытым неосложнённым переломом ребра и костей таза без смещения. Состояние стабильное, средней степени тяжести.
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