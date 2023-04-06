В Семее при обрушении крыши пострадала семья из пяти человек

Фото: ДЧС Абайской области

В Семее произошло обрушение крыши жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Абайской области.

"По прибытию к месту вызова установлено, что в комнате гостиной произошло обрушение крыши жилого дома. Спасатели немедленно приступили к разведке. Из-под завалов спасены женщина 1982 года рождения, малолетний ребёнок 2022 года рождения. До прибытия спасательных подразделений хозяин дома и его дочь 2012 года рождения выбрались самостоятельно, а ребёнка 2020 года рождения спас сосед", - указывается в сообщении.

После осмотра врачей скорой медицинской помощи все пострадавшие госпитализированы в БСМП Семея. Предварительная площадь обрушения составила 24 квадратных метра.

Позднее в управлении здравоохранения области рассказали о состоянии пострадавших, сообщает Arnapress.kz.

Дети 2020-го и 2022 годов рождения госпитализированы. Оба получили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Общее состояние — тяжёлое.

40-летняя мама пострадавших детей доставлена в больницу с закрытым неосложнённым переломом ребра и костей таза без смещения. Состояние стабильное, средней степени тяжести.