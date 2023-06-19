В Семее предпринимателя привлекли к ответственности за повышение цен на гречку

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Предприниматель превысил размер предельной торговой надбавки на гречневую крупу, входящую в социально значимые продовольственные товары на 30%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Semey News.

В мае текущего года в адрес Департамента поступило письмо от отдела предпринимательства Семея о возможном завышении цен на гречневую крупу в одном из магазинов областного центра.

В ходе проверки было установлено, что предприниматель, занимающийся продажей продовольственных товаров, совершил нарушение Закона, превысив размер предельной торговой надбавки на гречневую крупу, входящую в социально значимые продовольственные товары на 30%. Т. е. установлено, что индивидуальный предприниматель приобрел у поставщиков "гречку" по 380 тенге за 1 кг и реализовал ее за 650 тенге.

В результате предприниматель привлечен к административной ответственности в виде "предупреждения". Департамент сообщает, что в случае выявления необоснованных надбавок к продовольственным товарам, в том числе социально значимым продовольственным товарам субъекту предпринимательства устанавливается предупреждение.

В случае повторения данных правонарушений в течение года, влечет штраф на субъекты малого предпринимательства в размере 10, на субъекты среднего предпринимательства – 75, на субъекты крупного предпринимательства – в размере 300 месячных расчетных показателей.