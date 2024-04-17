В Семее из-за паводков приостановили строительство и ремонт мостов

В области Абай самый большой урон в экономическом и социальном плане понесли дороги, которые приняли на себя основной удар во время весеннего паводка – это два километра шоссе и два моста. Сейчас ведется согласование проектно-сметной документации. В этом году объекты обещают отремонтировать, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В конце марта и начале апреля талые воды, разлившиеся по замёрзшей степи, затопили несколько сёл в Абайской области. Административный центр региона, Семей, избежал весенней атаки растаявшим снегом. Иртыш тоже пока проявляет себя снисходительно, оставаясь в пределах русла.

Однако без жертв не обошлось. В области на воде пропало четыре человека: трое в Аягозском районе, и один подросток – в Урджарском. Их поиски до сих пор продолжаются.

Помимо затопленных домов и дворов, под воду ушли трассы и переправы. Из-за переливов два километра асфальтированных дорог и два автомобильных моста пришли в негодность.

"На сегодня в связи с паводками разрушено два моста. Первый – на участке дороги районного значения Бозай-Тассай. Пострадала непосредственно сама конструкция моста. Местный акимат провёл проектные работы, в ближайшее время ожидается реализация. Вторая переправа расположена в Аксуатском районе – находится на мосту по дороге Киндыкты. По нему проходит экспертиза проектно-сметной документации. Как только получим положительное заключение, будет подана заявка в Министерство транспорта", - рассказал на встрече в региональной службе коммуникаций руководитель Управления транспорта и автомобильных дорог Абайской области Асылбек Нугманов.

Фото Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайской области.

Ремонт моста на дороге Киндыкты в Аксуатском районе обойдётся бюджету в 645 миллионов тенге. В данное время специалисты госэкспертизы изучают проект. Стоимость ремонта переправы на участке Бозай-Тассай пока не определена. 305 млн. тенге уйдёт на восстановление повреждённых участков дорог, куда войдёт ремонт обочин и труб, и строительство объездных.

По информации руководителя ведомства, во время паводков в области зарегистрировали 29 переливов. Два километра дорог размыто. Тем не менее, транспортное сообщение восстановлено.

"Транспортное движение во всех направлениях области восстановлено. А там, где пока не получается вернуться к прежним маршрутам, на локальных участках сделали объездные дороги. Ждём, когда окончательно спадёт уровень воды и в нашем регионе наступят благоприятные погодные условия", - пояснил Асылбек Нугманов.

Паводки внесли коррективы в дорожные замыслы области. Так, из-за внеплановых работ и затрат откладывается реконструкция семейского подвесного моста.

Напомним, в прошлом году аким области Нурлан Уранхаев рассказал о грандиозном проекте по реконструкции японской переправы, которая вошла в комплексный план развития Абайской области. За 23 года мост сильно обветшал, на капитальный ремонт дорогого японского подарка денег за эти время не находилось. Поэтому было решено реанимировать его за 5 миллиардов тенге.

Свою помощь по оценке состояния моста и его ремонту предложили японские специалисты, построившие эту достопримечательность для семейчан. Однако все запланированные работы переносят на следующий год.

"Спектр работ на подвесном мосту довольно большой. В 2024 году пока выполним текущий ремонт дорожного полотна, а вот ремонт конструкции сооружения переносится на 2025 год. Сейчас по плану идёт проектирование предстоящих работ. Мы планируем включить в проект реконструкции бордюрную часть, подходы и подъездные дороги к мосту", - добавил Асылбек Нугманов.

Фото Альбины Халел.

Паводки повлияли и на строительство нового моста через реку Иртыш. Работы временно приостановлены. Подрядчик обязался завершить монтаж к 2025 году. Всё необходимое для этого у него есть. Заказчик предусмотрительно приобрёл конструкции заранее.

"Сейчас в Семее производится строительство опорных частей моста. Со стороны левобережья недавно начали проводить работы по монтажу моста. 85% строительного материала находится в Семее, оплату произвели за все 100% комплектующих. Мы намеренно заранее полностью всё оплатили, чтобы исключить риск подорожания материала. Паводок, конечно, внёс свои коррективы, установка опорных частей временно приостановлена", - отметил глава Управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта.

Состояние дорог Абайской области оценивается ведомством, как хорошее и удовлетворительное. По словам Нугманова, этот диагноз специалисты поставили после тщательного анализа дорожной инфраструктуры.

"В прошлом году провели паспортизацию дорог. Выяснили, в каком состоянии и сколько у нас направлений с асфальтобетонным, гравийным покрытием, мостов, остановочных павильонов и санузлов вдоль трасс. В целом по нашей области удалось увеличить долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии. Специальные асфальтовые добавки, которые привозят из-за рубежа, помогают проводить ремонт намного качественнее. В каждом направлении мы используем разные добавки", - рассказал о дорожном хозяйстве Асылбек Нугманов.

Так, к примеру, для ремонта дороги по направлению к городу Шар используются добавки из Германии. Какие ингредиенты войдут а асфальтовую массу для восстановления разрушенных из-за паводка дорог - пока неизвестно.

"Мы не придерживаемся определённой добавки, а экспериментируем с составами, контролируем их количество и качество, наблюдаем за результатами на дорожной поверхности, как они ведут себя во время эксплуатации. В этом году мы планируем провести качественный ремонт от города Шар до трассы Омск-Майкапчагай и посёлка Ауэзов. Стабилизирующие добавки для дорожного ремонта на этом участке были привезены из Германии", - рассказал Асылбек Нугманов.

В 2024 году в Абайской области запланирована реализация 50 проектов по среднему ремонту дорог общей стоимостью 15,5 млрд. тенге. Из них 8 проектов предусматривают ремонт дорог областного значения, а 42 проекта - в районах. Общая протяженность отремонтированных дорог составит 291 километр.

На сегодня в связи с напряжённой паводковой ситуацией ограничено движение на 11 автодорогах республиканского значения в Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях протяжённостью 411 километров.