В селе Жетижар Абайской области сняли режим ЧС
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Подозрения на сибирскую язву в Абайской области не подтвердились. В селе Жетижар сняли режим ЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Абайской области.
В акимате сообщили, что сегодня в связи с завершением работ по обеззараживанию, в селе Жетижар отменен режим чрезвычайной ситуации.
Результаты ПЦР-теста у жителя села Жетижар Бескарагайского района отрицательные, анализ крови и раневой жидкости не выявил признаков заболевания.
Медицинский диагноз: Стафилококково-стрептококковый карбункул области лица слева. На данный момент пациент, житель села Жетижар, продолжает лечение, состояние стабильное, температура тела находится в норме.
Отметим, ранее сообщалось, что акимат Абайской области объявил о введении режима ЧС в селе Жетижар из-за подозрения, что один из жителей села заражён сибирской язвой.
Результаты ПЦР на сибирскую язву в селе Абайской области не подтвердились.
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