В селе Жетижар Абайской области сняли режим ЧС

Подозрения на сибирскую язву в Абайской области не подтвердились. В селе Жетижар сняли режим ЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Абайской области.

В акимате сообщили, что сегодня в связи с завершением работ по обеззараживанию, в селе Жетижар отменен режим чрезвычайной ситуации.

Результаты ПЦР-теста у жителя села Жетижар Бескарагайского района отрицательные, анализ крови и раневой жидкости не выявил признаков заболевания.

Медицинский диагноз: Стафилококково-стрептококковый карбункул области лица слева. На данный момент пациент, житель села Жетижар, продолжает лечение, состояние стабильное, температура тела находится в норме.

Отметим, ранее сообщалось, что акимат Абайской области объявил о введении режима ЧС в селе Жетижар из-за подозрения, что один из жителей села заражён сибирской язвой.

Результаты ПЦР на сибирскую язву в селе Абайской области не подтвердились.