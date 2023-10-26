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В селе Карагандинской области ввели карантин из-за сибирской язвы

26 Октября, 12:53
АВТОР
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Яндекс 26 Октября, 12:53
26 Октября, 12:53
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Фото: Яндекс

В посёлке Топар Карагандинской области обнаружили локальный случай сибирской язвы. В селе введён карантин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

На одном из подворий посёлка был обнаружен локальный случай сибирской язвы, пишет издание.

Как отметили в акимате, на въезде в посёлок со стороны города Абай установлен пост для санитарной обработки автомобилей. Для соблюдения карантинных мер второй въезд в поселок со стороны Жартаса временно перекрыт.

"Введён запрет на ввоз и вывоз скота и молочной продукции, запрещен забой скота и вывоз с территории кормов и кормовых добавок. Данная мера связана с тем, что в одном из дворов обнаружен локальный случай сибирской язвы. Проводятся все необходимые ветеринарные и санитарно-эпидемиологические мероприятия", - сообщается на официальной странице акимата поселка в Instagram.

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