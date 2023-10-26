В селе Карагандинской области ввели карантин из-за сибирской язвы

В посёлке Топар Карагандинской области обнаружили локальный случай сибирской язвы. В селе введён карантин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

На одном из подворий посёлка был обнаружен локальный случай сибирской язвы, пишет издание.

Как отметили в акимате, на въезде в посёлок со стороны города Абай установлен пост для санитарной обработки автомобилей. Для соблюдения карантинных мер второй въезд в поселок со стороны Жартаса временно перекрыт.