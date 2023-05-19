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В самолёт FlyArystan ударила молния
В компании сообщили о вынужденной задержке рейса, вылетающего из аэропорта Туркестана в Стамбул, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
"Рейс КС7425 "Туркестан - Стамбул", вылетающий 19 мая в 13:05, задерживается в связи с погодными условиями, а именно попаданием молнии в воздушное судно в предыдущем рейсе. Согласно требованиям, необходимо выполнить инспекцию самолёта после попадания молнии. Мы предпринимаем все зависящие от нас меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются нашему контролю", - говорится в сообщении.
Ранее борт FlyArystan, следовавший по маршруту Алматы - Шымкент, совершил вынужденную посадку. Самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за непогоды в пункте назначения.
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