Борт FlyArystan совершил вынужденную посадку из-за построек вокруг аэропорта Шымкента

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Борт FlyArystan, следовавший по маршруту Алматы - Шымкент, совершил вынужденную посадку. Самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за непогоды в пункте назначения. Как сообщили в компании, пилоты не смогут обеспечить безопасное приземление судна из-за построек вокруг аэропорта Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Рейс КС7103, вылетающий в 13:10 16 мая 2023 года, совершил вынужденную посадку в связи с неблагоприятными погодными условиями в Шымкенте. В городе грозы и сильный попутный ветер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совершить посадку с противоположенной стороны взлётно-посадочной полосы (ВПП) пилоты не могут из-за его временного закрытия. Вокруг аэропорта находятся искусственные препятствия (постройки), влияющие на безопасность полётов.

"Ситуация c неполноценной деятельностью ВПП осложняет положение всех пассажиров рейса, а также негативно влияет на деятельность авиакомпании, в частности, это необходимость совершать повторные заходы, уход на запасной аэродром, возврат на аэродром вылета, и другие не запланированные меры. К сожалению, мы не владеем официальной информацией о сроках полноценного возобновления работы взлётно-посадочной полосы аэропорта города Шымкента и надеемся на то, что уполномоченные органы в скорейшем времени разрешат эту острую проблему", - отметили в FlyArystan.

Вылет из Алматы перенесли на 15:40 по местному времени.