В Рудном родились малыши-гиганты
Сегодня, 13:15
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Сегодня, 13:15Сегодня, 13:15
118Фото: alau.kz
В рудненском перинатальном центре за одну неделю родились два пятикилограммовых малыша, передает BaigeNews.kz со ссылкой на городскую многопрофильную больницу.
Первым на свет появился мальчик Назар, вес богатыря – 5 килограммов 640 граммов. Маме младенца провели операцию. Сейчас состояние матери и ребенка стабильное.
Назар - первый ребенок рудничанки Маргариты Кунцевич, ей 23 года.
А 12 августа в нашем перинатальном центре появилась на свет девочка весом 5 кг 300 г. Ее назвали Арина. Девочка - третий ребенок у 33-летней рудничанки Марии Цветковой.
По словам сотрудников перинатального центра, младенцы-гиганты рождаются в нашем центре не так уж и часто, примерно раз в год.
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