В Рудном родились малыши-гиганты

В рудненском перинатальном центре за одну неделю родились два пятикилограммовых малыша, передает BaigeNews.kz со ссылкой на городскую многопрофильную больницу.

Первым на свет появился мальчик Назар, вес богатыря – 5 килограммов 640 граммов. Маме младенца провели операцию. Сейчас состояние матери и ребенка стабильное.

Назар - первый ребенок рудничанки Маргариты Кунцевич, ей 23 года.

А 12 августа в нашем перинатальном центре появилась на свет девочка весом 5 кг 300 г. Ее назвали Арина. Девочка - третий ребенок у 33-летней рудничанки Марии Цветковой.

По словам сотрудников перинатального центра, младенцы-гиганты рождаются в нашем центре не так уж и часто, примерно раз в год.