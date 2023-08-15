  • 15 Августа, 14:33
  • BAIGENEWS

В Рудном родились малыши-гиганты

Сегодня, 13:15
АВТОР
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alau.kz Сегодня, 13:15
Сегодня, 13:15
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Фото: alau.kz

В рудненском перинатальном центре за одну неделю родились два пятикилограммовых малыша, передает  BaigeNews.kz со ссылкой на городскую многопрофильную больницу.

Первым на свет появился мальчик Назар, вес богатыря – 5 килограммов 640 граммов. Маме младенца провели операцию. Сейчас состояние матери и ребенка стабильное.

Назар - первый ребенок рудничанки Маргариты Кунцевич, ей 23 года.

А 12 августа в нашем перинатальном центре появилась на свет девочка весом 5 кг 300 г. Ее назвали Арина. Девочка - третий ребенок у 33-летней рудничанки Марии Цветковой.

По словам сотрудников перинатального центра, младенцы-гиганты рождаются в нашем центре не так уж и часто, примерно раз в год.

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