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  • В розыск объявили мужчину за долг по алиментам в 4,3 миллиона тенге
BaigeNews.kz Сегодня, 05:33
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Фото: BaigeNews.kz

В розыск объявили мужчину за долг по алиментам в 4,3 миллиона тенге

Неплательщик алиментов из Усть-Каменогорска задолжал 14-летней дочери 4 320 250 тенге в виде алиментов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В августе сотрудники миграционной службы объявили в розыск 36-летнего гражданина, который с февраля 2021 года уклонялся от уплаты алиментов.

"В ходе розыскных мероприятий сотрудники миграционной службы в короткий срок установили местонахождение неплательщика алиментов. Теперь взысканием долга займутся судебные исполнители", – рассказал временно исполняющий обязанности начальника УМС Ринат Шкибаев.

К слову, с начала года Департаментом полиции ВКО установлено более 100 неплательщиков алиментов.

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#алименты #ВКО #розыск
Сегодня, 05:33
41
Журналист

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