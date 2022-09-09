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Сегодня, 05:33
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В розыск объявили мужчину за долг по алиментам в 4,3 миллиона тенге
Неплательщик алиментов из Усть-Каменогорска задолжал 14-летней дочери 4 320 250 тенге в виде алиментов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В августе сотрудники миграционной службы объявили в розыск 36-летнего гражданина, который с февраля 2021 года уклонялся от уплаты алиментов.
"В ходе розыскных мероприятий сотрудники миграционной службы в короткий срок установили местонахождение неплательщика алиментов. Теперь взысканием долга займутся судебные исполнители", – рассказал временно исполняющий обязанности начальника УМС Ринат Шкибаев.
К слову, с начала года Департаментом полиции ВКО установлено более 100 неплательщиков алиментов.
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