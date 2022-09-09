В розыск объявили мужчину за долг по алиментам в 4,3 миллиона тенге

Фото: BaigeNews.kz

Неплательщик алиментов из Усть-Каменогорска задолжал 14-летней дочери 4 320 250 тенге в виде алиментов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В августе сотрудники миграционной службы объявили в розыск 36-летнего гражданина, который с февраля 2021 года уклонялся от уплаты алиментов.

"В ходе розыскных мероприятий сотрудники миграционной службы в короткий срок установили местонахождение неплательщика алиментов. Теперь взысканием долга займутся судебные исполнители", – рассказал временно исполняющий обязанности начальника УМС Ринат Шкибаев.

К слову, с начала года Департаментом полиции ВКО установлено более 100 неплательщиков алиментов.