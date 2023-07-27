В России объявили в розыск судью МУС, выдавшую ордер на арест Путина

Фото: mainichi.jp

Министерство внутренних дел России объявило в розыск судью Международного уголовного суда Томоко Аканэ, выдавшую ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом стало известно в четверг, 27 июля, из базы розыска российского МВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Фонтанка.ру.

"Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК России", - сказано в базе. Однако, по какой именно статье она разыскивается, не указывается.

Отметим, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд считает, что на них лежит ответственность за "незаконное перемещение детей с Украины в Россию".