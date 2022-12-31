В ресторане в Турции произошел взрыв

Фото: ТАСС

По меньшей мере семь человек погибли, четверо получили ранения в результате взрыва баллона с бытовым газом в ресторане в городе Назилли на западе Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил журналистам губернатор провинции Айдын, где произошел инцидент, Хюсейн Аксой.

Всего в ресторане находились свыше 20 человек.

По данным телекомпании TRT, взрыв произошел на кухне заведения в районе 15:30 по местному времени (совпадает с мск) при замене баллонов. Пострадавшие доставлены в местные больницы, сообщается об их тяжелом состоянии.

Район происшествия блокирован полицией, к нему направлены машины скорой помощи, пожарные и спасатели.