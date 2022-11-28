В работе Казахстанской жилищной компании и МИИР РК установили признаки ограничения конкуренции

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АО "Казахстанская жилищная компания" и Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК внесены уведомления на признаки нарушения антимонопольного законодательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

"Агентством по защите и развитию конкуренции РК установлено, что Казахстанская жилищная компания необоснованно приостанавливала и затягивала процедуры рассмотрения заявок застройщиков на предоставление гарантии. Казахстанская жилищная компания выполняет функцию единого оператора жилищного строительства, одной из основных задач которого является обеспечение стабильной и эффективной работы механизма гарантирования долевого участия в жилищном строительстве. Единый оператор также отвечает за защиту прав и законных интересов дольщиков при наступлении гарантийного случая", - говорится в сообщении.

По данным АЗРК, Казахстанская жилищная компания также навязывала заключения договоров с определёнными компаниями, оказывающим инжиниринговые услуги. Для устранения антимонопольного нарушения Казахстанской жилищной компании дали месяц.