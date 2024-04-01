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В пяти областях Казахстана введены ограничения на дорогах

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baigenews.kz Сегодня, 09:51
Сегодня, 09:51
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Фото: baigenews.kz

О ситуации на дорогах в связи с паводками проинформировали в "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"По состоянию на 1 апреля 2024 года в 9:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 7 участках общей протяженностью 1380 метров в 6 областях", - говорится в сообщении.

Ограничение движения распространяется на 6 автодорог республиканского значения в 5 областях на протяженности 410 км.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 378 единиц техники и 686 человек.

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