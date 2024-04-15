В пяти областях Казахстана действуют ограничения на дорогах
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О текущей ситуации на автодорогах рассказал заместитель Председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Галымжан Утенбаев на брифинге в Республиканском информационном штабе, передаёт BaigeNews.kz.
Он отметил, что с начала паводкового периода на республиканских дорогах было зафиксировано 162 случаев перелива через дорожное полотно, по итогам которых были зафиксированы факты размыва дорожного полотна и обочин. Это привело к ограничениям движения на 9 участках общей протяженностью 618 км.
Для предотвращения подтопления населенных пунктов совместно с местными исполнительными органами был произведен вынужденный разрыв дорожного полотна для пропуска талых вод на 8 участках протяженностью 70 метров.
"На местных автодорогах было зарегистрировано 333 случая перелива в 12 областях, ограничения движения были введены на 90 участках общей протяженностью 1 238 км", - сообщил Галымжан Утенбаев.
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