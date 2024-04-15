В пяти областях Казахстана действуют ограничения на дорогах

О текущей ситуации на автодорогах рассказал заместитель Председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Галымжан Утенбаев на брифинге в Республиканском информационном штабе, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что с начала паводкового периода на республиканских дорогах было зафиксировано 162 случаев перелива через дорожное полотно, по итогам которых были зафиксированы факты размыва дорожного полотна и обочин. Это привело к ограничениям движения на 9 участках общей протяженностью 618 км.



Для предотвращения подтопления населенных пунктов совместно с местными исполнительными органами был произведен вынужденный разрыв дорожного полотна для пропуска талых вод на 8 участках протяженностью 70 метров.