В пяти городах Казахстана будут неблагоприятные метеоусловия

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"Казгидромет" сообщил о неблагоприятиных метеорогических условиях в пяти городах страны, где погода будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, передаёт BaigeNews.kz.

"14 января 2023 года в городах Актобе, Жезказган, Балхаш, Алматы и Шымкент ожидаются неблагоприятные метеорологические условия", — говорится в сообщении синоптиков.

Специалисты уточняют, что при возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в этих городах.

При этом одним из важнейших факторов стал прогноз синоптической ситуации: ветер, осадки, влажность, температура воздуха.

При неблагоприятных метеоусловиях специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказывали о погоде в эти выходные, отметив, что ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь в северной и восточной частях республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируется снег и низовые метели.