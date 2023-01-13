Какой будет погода в Казахстане на выходных

Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на выходные. На большей части республики осадки не ожидаются, передаёт BaigeNews.kz.

"Обширный антициклон распространит своё влияние на большую часть территории Казахстана. Ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь в северной и восточной частях республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируется снег и низовые метели", - говорится в сообщении.

На западе страны произойдёт небольшое повышение температуры воздуха ночью до минус 5-17 градусов.

Основной фон температуры: ночью на северо-западе минус 13-28 градусов, на севере - минус 10-23 градусов, в центре - минус 17-28 градусов, на востоке - минус 18-32 градуса.

Повышение температуры воздуха ночью прогнозируют на юге от минус 15-25 до минус 13-21 градуса и на юго-востоке - до минус 15-26 градусов.