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  • В пять раз выросло число заболевших гепатитом в Карагандинской области
astanatv.kz Сегодня, 22:24
151
Сегодня, 22:24
151
Фото: astanatv.kz

В пять раз выросло число заболевших гепатитом в Карагандинской области

Сразу в пять раз выросло число заболевших вирусным гепатитом в Карагандинской области. Тошноту, потерю аппетита, усталость, жар и пожелтение кожи уже зафиксировали у 27 карагандинцев. Против пяти прошлогодних случаев BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Среди заболевших "желтухой" немало детей. Санврачи связывают тревожный скачок с тем, что люди стали реже мыть руки. Расслабились, когда угроза COVID миновала.

Один заражённый подхватил опасную форму гепатита, сделав пирсинг.

"Самый действенный вид профилактики - это вакцинация. Соблюдать меры индивидуальной гигиены, тщательно мыть овощи и фрукты, ополаскивать проточной водой, употреблять либо бутилированную, либо кипячёную воду. А также выполнять пирсинг, педикюр, маникюр, татуаж в салонах лицензированных", - сказала главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Марина Гера.

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Сегодня, 22:24
151
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