В пять раз выросло число заболевших гепатитом в Карагандинской области

Фото: astanatv.kz

Сразу в пять раз выросло число заболевших вирусным гепатитом в Карагандинской области. Тошноту, потерю аппетита, усталость, жар и пожелтение кожи уже зафиксировали у 27 карагандинцев. Против пяти прошлогодних случаев BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Среди заболевших "желтухой" немало детей. Санврачи связывают тревожный скачок с тем, что люди стали реже мыть руки. Расслабились, когда угроза COVID миновала.

Один заражённый подхватил опасную форму гепатита, сделав пирсинг.