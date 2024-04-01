В пунктах временного размещения остаются почти 6000 человек в Казахстане

Новые данные о прохождении паводка озвучили в МЧС. В аварийно-спасательных работах задействовано 10 413 человек, 3 743 единиц техники и 14 воздушных судов МЧС, Минобороны и Нацгвардии, передаёт BaigeNews.kz.

На контроле Республиканского штаба находится восемь областей - Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Абайская и Улытауская.

"С начала наступления паводка службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 14 251 человек, из них 5 538 детей. В пунктах временного размещения находятся 5 848 человек, из них 2 222 ребёнка. Воздушными судами МЧС, МО и Национальной гвардии спасено 1 655 человек, из них 425 детей", - уточнили в ведомстве.

Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 4,6 миллиона кубометров талой воды, проведена укладка более 370 тысяч мешкотар и 728 тысяч тонн инертного материала.