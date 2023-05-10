В пригороде Актобе жители 5 лет не могут дождаться прокладки дорог

Фото: Эльмира Кубегенова

В селе Бауырластар-3, это пригород Актобе, жители жалуются на отсутствие дорог. По их словам об этой проблеме местные чиновники знают, но не спешат решить ее, несмотря на многочисленные просьбы, визиты и письменные заявления от сельчан, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Многодетная мать, Динара Аманова, которая воспитывает с супругом 7-х детей, говорит что ни устали от бездорожья. Особенно тяжело приходится старикам и детям, а ведь только детей дошкольного и школьного возраста в населённом пункте свыше шестисот.

"Дорог нет, в грязи вечно ходим, вся одежда грязная постоянно. Так и живём. Где дороги, где вода, возить воду невозможно, на всё село один источник ведь - колонка. Очень тяжело нам, по грязи ходить нереально. Наше требование: дорога нужна и школа, и с водой пусть решат вопрос. Скорая вчера приезжала не смогла заехать в аул, домой к заболевшему ребенку врачи не могли попасть. В селе есть беременные, на носилках их вывезли в прошлый раз в город", сетует жительница села.

В селе помимо дорог, нет детских садов, школ, поэтому возят детвору люди в соседнее село Баурыластар -1. Но опять – таки из-за отсутствия дорог приходится туго, особенно весной, осень или после дождей, когда просёлочные дороги превращаются в одно сплошное грязевое месиво.

Сегодня сельчане в очередной раз пришли к областному акимату, чтобы снова напомнить чиновникам о своих нерешённых проблемах. И потребовать от них ответа. Отвечал на вопросы возмущённых руководитель отдела ЖКХ города Актобе Жомарт Бакыткелды. По словам представителя коммунальной службы города уже на следующей неделе в селе начнут засыпать все дороги щебнем, полученным из отходов Актюбинского завода ферросплавов. Мол, договорённость с ними уже есть.

"Осталось только решить вопрос с перевозкой. Щебень получим посредством заключенного меморандума, из бюджета на это деньги выделяться не будут", отметил чиновник.

Кроме того ожидается что в следующем году в селе построят школу на 600 мест по проекту "Комфортная школа". Впрочем сдержат ли обещания чиновники в этот раз - покажет время.