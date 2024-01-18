В предгорьях Алматы снесут 25 незаконно построенных домов

Управление градостроительного контроля Алматы в прошлом году выявило 54 незаконных построек в горной местности мегаполиса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

По 44 объектам в суд поданы исковые заявления, по 31 иску получено положительное решение, а остальные находятся на рассмотрении.

При этом 25 исков из 31 вступили в законную силу, по 6 ведутся судебные разбирательства в апелляционной инстанции.

Ранее отмечалось, что всего в 2023 году в ходе 1074 внеплановых проверок строительных объектов выявлено 1140 нарушений.

Внеплановые проверки объектов инициировались управлением на предмет соблюдения Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК" на основании полученных обращений.