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кадр из оперативного видео Вчера, 20:35
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Фото: кадр из оперативного видео

В Правительстве для граждан прокомментировали работу ОПГ "помогаек" в Актобе

В Правительстве для граждан сообщили, что в Актобе полицейские задержали работников ТОО "U-Study", а не сотрудников спецЦОНа, передаёт BaigeNews.kz.

19 августа в спецЦОНе Актобе сотрудники управления собственной безопасности Департамента полиции по Актюбинской области задержали подозреваемых в незаконной выдаче водительских прав. Участниками ОПГ из числа сотрудников спецЦОНа осуществлялся беспрепятственный вход на экзамен определённым клиентам с техническими устройствами, без наружного досмотра металлоискателем.

"Обслуживанием биометрической системы, которая используется при сдаче теоретического экзамена, занимается ТОО "U-Study". По действующему алгоритму, работники этой компании также проводят наружный досмотр и осуществляют проход кандидатов в зал", – отметил Управляющий директор Госкорпорации Нариман Дюсекеев.

Управлением собственной безопасности Департамента полиции по Актюбинской области были задержаны работники ТОО "U-Study", а не сотрудники спецЦОНа, отметили в госкорпорации.  

При обыске в съёмной квартире у подозреваемых сотрудники полиции изъяли 6 690 000 тенге, 1800 долларов США, микронаушники, микровидеокамеры, жилетки для сдачи экзаменов с миникамерами, зарядные устройства и многое другое. В настоящее время следствие продолжается.

За первое полугодие 2022 года департамент внутренней безопасности Госкорпорации выявил более 200 правонарушений. В основном это были попытки использования технических средств при сдаче экзамена на права. Использовались скрытая камера и мини-наушники по которым экзаменуемый получал правильные ответы от своих "помощников".

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#Правительство для граждан #водительское удостоверение #ЦОН #ОПГ
Вчера, 20:35
426
Журналист

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