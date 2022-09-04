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  • В пожаре в Костанайской области никто не пострадал ‒ глава МЧС
МЧС РК Сегодня, 02:29
125
Фото: МЧС РК

В пожаре в Костанайской области никто не пострадал ‒ глава МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин во время ночного брифинга проинформировал, что на данный момент ситуация в Костанайской области стабильная, передаёт BaigeNews.kz
 
"Ситуация находится под контролем. На данный момент площадь возгорания больше 9 тыс. гектаров. Утром будет произведен облет. Также аэрокосмическая съемка уточнит размер площади возгорания", - сказал министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.
 
По его словам, проведена эвакуация людей из ближайших населенных пунктов. Ни один человек не пострадал.
 
На помощь костанайским огнеборцам прибыли дополнительные силы и средства из Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. На подходе коллеги из Карагандинской области и из столицы.

Напомним, природный пожар  начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.

Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.

Эвакуированных людей разместили в школе поселка Аулиеколь, общежитии и спорткомплексе райцентра. Их обеспечили горячим питанием. Работают медики, психологи.

В поселке частично нет электроснабжения, наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.

Акиматом Костанайской области прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

Население может обратиться по номерам горячей линии: 8 7172 53 32 84 и 8 7142 50 36 24, а также 101 и 112.

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#лесной пожар #стихия #мчс #Аким
Сегодня, 02:29
125
Журналист

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