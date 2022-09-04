В пожаре в Костанайской области никто не пострадал ‒ глава МЧС

Фото: МЧС РК

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин во время ночного брифинга проинформировал, что на данный момент ситуация в Костанайской области стабильная, передаёт BaigeNews.kz

"Ситуация находится под контролем. На данный момент площадь возгорания больше 9 тыс. гектаров. Утром будет произведен облет. Также аэрокосмическая съемка уточнит размер площади возгорания", - сказал министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.

По его словам, проведена эвакуация людей из ближайших населенных пунктов. Ни один человек не пострадал.

На помощь костанайским огнеборцам прибыли дополнительные силы и средства из Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. На подходе коллеги из Карагандинской области и из столицы.