В пострадавшем от паводков Кульсары продолжают подключать электричество и газ

В Кульсары Атырауской области продолжаются восстановительные работы: за последние сутки к газу подключено 55 домов, к электричеству – 25. Об этом на брифинге в СЦК рассказал пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что к этому часу вода отошла от 2564 домов, общий объём откачанной воды составляет более трёх миллионов кубометров.

"Комиссией по оценке и возмещению ущерба принято 2716 заявлений, проведено техническое обследование более 600 домов. Также 3600 жителей Кульсары получили единовременную материальную выплату в размере 100 МРП. Для этого из местного бюджета выделено 1,3 млрд тенге. Помимо дезинфекционных работ на территории, где отошла вода, начаты работы по санитарной очистке города. Только за последние сутки вывезено 975 тонн мусора", ― рассказал Руслан Жумагазиев.

Берегоукрепительные работы по река Жайык в Махамбетском и Индерском районах завершены на 100%, в Атырау работа продолжаются.

Напомним, к этому часу в эвакопунктах страны остаются 6 377 человек. Воду откачали из 7 184 жилых домов и 2 844 дворов в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях. 41 195 эвакуированных из-за паводков казахстанцев уже вернулись в свои дома.