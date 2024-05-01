Паводки в Казахстане: в эвакопунктах страны остаются более шести тысяч человек

К этому часу в свои дома 41 195 жителей регионов, пострадавших от паводков. Об этом на брифинге в СЦК рассказал представитель МЧС РК Аскар Шарип, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что в эвакопунктах остаются 6 377 человек. Отведена и откачана вода из 7 184 жилых дома и 2 844 дворовых территории в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях. 41 195 человек вернулись в свои дома.

С начала паводка медицинскими работниками Центра медицины катастроф МЧС в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях проведен осмотр и оказана медицинская помощь жителям.

"Общие количество обратившихся ― порядка 800 человек. В настоящее время семь бригад Центра медицины катастроф оказывают помощь жителям Атырауской и Западно-Казахстанской областей, а также в эвакуационных пунктах с гражданами работают психологи МЧС. На телефон горячей линии поступило 2 258 звонков", - сказал Аскар Шарип.

Продолжают функционировать республиканский и областные оперативные штабы во всех регионах.