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  • В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 10:06
214
Сегодня, 10:06
214
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу

Полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство двух односельчан в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"10 февраля в районную больницу с ножевыми ранениями госпитализировали двух местных жителей 17 и 18 лет. Выяснилось, что ранения потерпевшим нанес их 17-летний знакомый. Подозреваемый задержан и помещен под стражу", — сообщили в полиции.

Досудебное расследование начато по статьям 24 и 99 УК РК "Покушение на убийство".

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#полиция #убийство #Жетысуская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:06
214
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