В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство двух односельчан в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"10 февраля в районную больницу с ножевыми ранениями госпитализировали двух местных жителей 17 и 18 лет. Выяснилось, что ранения потерпевшим нанес их 17-летний знакомый. Подозреваемый задержан и помещен под стражу", — сообщили в полиции.

Досудебное расследование начато по статьям 24 и 99 УК РК "Покушение на убийство".