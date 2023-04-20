В побеге Серику Кудебаеву через горы могли помочь опытные проводники - КНБ

Заместитель председателя КНБ РК, директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов в кулуарах сената поделился с журнаистами вресией побега экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева, сообщает BaigeNews.kz.

"Рабочие предположения есть, что он ушел в горах. У него недалеко, в горах, откуда он родом, есть хозяйство. Там населенный пункт. В принципе, хорошие проводники у него тоже там есть, возможно. Мы рассматриваем версию ухода через горы", – сказал Ерлан Алдажуманов.