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  • В побеге Серику Кудебаеву через горы могли помочь опытные проводники - КНБ
КазТАГ Сегодня, 11:42
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Сегодня, 11:42
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Фото: КазТАГ

В побеге Серику Кудебаеву через горы могли помочь опытные проводники - КНБ

Заместитель председателя КНБ РК, директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов в кулуарах сената поделился с журнаистами вресией побега экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева, сообщает BaigeNews.kz.

"Рабочие предположения есть, что он ушел в горах. У него недалеко, в горах, откуда он родом, есть хозяйство. Там населенный пункт. В принципе, хорошие проводники у него тоже там есть, возможно. Мы рассматриваем версию ухода через горы", – сказал Ерлан Алдажуманов.

Ранее уже сообщалось, что экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев мог пересечь границу через горную местность.

Также Генеральной прокуратурой сообщалось, что Кудебаев улетел в Стамбул через Кыргызстан.

 

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Сегодня, 11:42
517
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