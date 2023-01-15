В Петропавловске сгорел оздоровительны комплекс

Фото: pkzsk.info

В соцсетях появилось видео пожара в оздоровительном комплексе "Парковый" в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПЕТРОПАВЛОВСК КАЗАХСТАН ❤ СКО (@skopetro)

По информации ДЧС СКО, сигнал о пожаре поступил 14 января в 23:34. Первые подразделения огнеборцев прибыли и немедленно приступили к тушению пожара. С огнём боролись 41 человек и 11 единиц техники.

"На момент прибытия здание горело открытым пламенем. Было создано три участка тушения пожара. Огонь локализован в 00:37 и ликвидирован в 2:00. Жертв и пострадавших нет. Огнём уничтожено помещение кочегарки, комнаты отдыха, прачечной, повреждена кровля по всей площади. Общая площадь пожара 160 квадратных метра. В целях недопущения остаточных возгораний на месте был оставлен механизированный дозор, который утром выявил случаи скрытого тления горючих материалов (утеплитель) в местах, где доступ был сильно ограничен массивными строительными конструкциями. Ситуация была стабилизирована в 10:59. Силы службы пожаротушения продолжают понтролировать обстановку", — сообщили в ДЧС СКО.

В ведомстве также назвали предварительную причину пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.