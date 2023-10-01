В Петропавловске не могут найти виновников взрыва на СТО

В конце прошлого года в Петропавловске произошел взрыв на одном из городских СТО в промзоне. Взорвался газовый баллон в автомобиле, висевшем на подъёмнике. Огонь почти полностью уничтожил больше десятка машин. Пострадали клиенты и работники станции, один из которых остался инвалидом. Полицейские так и не смогли найти виновных в произошедшем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ПетропавловскNews.

Взрыв на станции технического обслуживания по улице Ярослава Гашека произошел 17 ноября 2022 года. В департаменте ЧС предварительно причиной взрыва обозначили утечку из газобаллонного оборудования, установленного в легковом автомобиле в здании СТО.

Позднее стало известно, что в огне пострадали 13 автомобилей, соседние строения, а 5 из 9 пострадавших были госпитализированы. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести.

"Им повезло, и очень сильно. Потому что при таких взрывах, при наличии ожогов лица и при взрыве газового баллона – возможен ожог верхних дыхательных путей, а это уже очень тяжелая травма", — прокомментировал тогда состояние пострадавших заведующий травматологическим пунктом Валерий Грибашов.

По факту взрыва было начато досудебное расследование. Вот только прошёл почти год, а виновных так и не нашли. Пострадавшие считают, что это нонсенс. Ведь взрыв и пожар – происшествия не природного и не техногенного характера.

"Мы подали заявление на поиск виновных в пожаре. Его искали 9 месяцев, но никого не нашли. Зато за это время мы писали множество жалоб в прокуратуру и в полицию. Было выписано взыскание следователю, но досудебное расследование всё-таки закрыли. Сейчас мы подали заявление в генеральную прокуратуру", — рассказывает владелец одной из сгоревших машин Алексей Полтавец.

Фото: pkzsk.info

Александр Васильев работал на станции техобслуживания около 10 лет. Говорит, технику безопасности на СТО всегда соблюдали, хотя никаких инструктажей никогда не проходили, документов не подписывали. Да и вообще, он и другие пострадавшие работники были устроены туда неофициально. В момент взрыва Александр как раз находился недалеко от его эпицентра. Вместе с коллегой ремонтировал автомобиль, который висел на подъёмнике, и у которого взорвался баллон. Всё произошло за считанные секунды. С ожогами его госпитализировали в больницу.

"Нас было пятеро там. Два клиента и трое работников. Один мальчик остался инвалидом. У него не закрываются веки. Почти месяц я пролежал в больнице. Потом полтора месяца еще не мог выйти из дома. Можно сказать у меня не было лица. Как Фредди Крюгер. Спасибо врачам челюстной хирургии, они лицо восстановили, а руки нет. У меня ожоги третьей степени. Пострадали руки, ноги, спина, голова. Проводили чистку кожного покрова", — вспоминает Александр Васильев и показывает страшные шрамы от ожогов на руках.

Александру и еще нескольким пострадавшим согласно экспертизе определили причинённый вред средней степени тяжести, некоторым его товарищам лёгкий. Однако мужчина утверждает, что перед тем, как выдать заключение, ни его, ни других пострадавших отдельно никто не осматривал. Изучали только имеющиеся медицинские документы.

Просили предоставить даже рентген. Но его, естественно, при ожогах никто не делал. Интересно и то, что в справках, выданных медучреждением, в графе "вид травмы" отмечается, что она "бытовая уличная", а никакая не производственная, хотя получена на рабочем месте.

Но тем не менее потерпевшими пострадавших в огне на станции в рамках расследования дела всё-таки признали. Вот только, так как виновных не нашли, они недоумевают к кому им нужно предъявлять свои претензии.

У Алексея Полтавца фактически полностью сгорел мерседес спринтер. В тот день он должен был забрать автомобиль с СТО, где он находился на ремонте. Примерно за два часа до происшествия он выгнал его из самого здания и припарковал неподалёку, чтобы забрать вечером, так как в тот момент был на другой машине. Вот только забирать было уже нечего.

"О случившемся я узнал из новостей. На видео во всех местных пабликах видно мою машину. У неё полностью выгорела вся кабина, — вспоминает Алексей Полтавец. — Независимую оценку проводили мы сами. Вечером приехали. Никого нет уже. Просто стоят машины. Бери что хочешь. Я с утра написал заявление, мне сказали, ждите. Я забрал машину, вызвал независимую экспертизу. Машина 2009 года, насчитали около 7 миллионов ущерба, но к выплате положено чуть больше 1,5 миллионов. Да хоть сколько! По факту я восстановил машину бэушными запчастями. У меня ушло где-то 3,1 миллиона тенге. Но хотя бы полтора забрать. Но только с кого?" – недоумевает мужчина.

А вот у Гиёсидина Самадова от автомобиля вообще осталось фактически мокрое место. Мало того, что её полностью уничтожил огонь, так на неё вдобавок еще и упала бетонная плита.

В общей сложности от происшествия на СТО пострадало больше десятка автомобилей. Владельцы создали группу в ватсапп, чтобы обмениваться новостями. Но они, к сожалению, всегда были нерадостные. Экспертизу провели невовремя, само расследование закрывали. Да и вообще результаты экспертизы мужчины считают неполными и поверхностными.

"Взорвался баллон и всё. А то, что когда баллон лопнул, работники станции видели утечку газа, который воспламенился от печки, об этом там нет ни слова. Но по всем правилам безопасности открытый огонь на СТО должен отсутствовать. Если печное отопление, то оно должно быть в отдельном помещении. При этом факт о наличии печи в помещении есть в показаниях свидетелей, которые имеются в материалах уголовного дела. Но в выводе экспертов об этом нет ни слова. Просто описывается, от чего лопается баллон. Но это и дураку понятно, что хозяин машины, зная, что поедет на СТО, не должен был заправлять газ. Тем более под завязку. В выводе отмечается только разница температур, от которых лопнут баллон. Но нет ни слова о том, почему произошел именно пожар", — говорит Алексей Полтавец.

Кстати, и в постановлении о прекращении досудебного расследования от 15 августа 2023 года также черным по белому написано, что из показаний работников СТО установлено, что никакие сварочные или другие работы, связанные с огнем, на автомобиле, на котором взорвался баллон, они не производили. Очевидно, пожар не мог возникнуть из неоткуда.

На ней производилась замена колодок и масла в двигателе, при этом пояснили работники станции, что после того, как они услышали хлопок газового баллона на автомашине "Mitsubishi Montero", в какие-то доли секунды по полу бокса растеклась белая полоса, как туман, и со стороны кочегарки возник резкий хлопок, пары горячего воздуха и обожгли всем лица и части тела.

"Кстати, даже в показаниях самого владельца СТО, которые есть в деле, говорится о том, что в помещении СТО топилась печь, и дверь в кочегарку была открыта. То есть они сами подтверждают, что в помещении была кочегарка, был открытый огонь, которого на СТО по всем нормам техники безопасности быть не должно. И при этом не могут найти виновных", — говорит Алексей Полтавец.

В постановлении о назначении судебной пожарно-технической экспертизы сказано, что она должна была дать ответы на три вопроса: Какова техническая причина возгорания? Каковы пути распространения огня? И где находился очаг пожара? Экспертиза пришла к выводу, что технической причиной пожара является воспламенение газовоздушной смеси. Огонь получил распространение по горючим материалам во всех направлениях. А очаг пожара находился в задней части автомобиля, в месте расположения газового баллона.

Провели даже оценку качества газового оборудования, установленного на автомобиле. Однако экспертам дать ответ на этот вопрос не удалось. Зато также было установлено, что полный баллон взорвался из-за большого давления, которое возникло из-за высокой температуры. Но самое интересное, что машина Mitsubishi Montero, у которой и взорвался баллон, пострадала меньше всех остальных.

Она находилась на подъемнике и огонь её практически не коснулся.

Сегодня главная цель у пострадавших не найти виновного и привлечь его к уголовной ответственности. Пусть это происшествие, как говорится, останется на его совести. Мужчины недоумевают, с кого они должны взыскивать положенный им материальный ущерб? С хозяина СТО? Или может быть с владельца злосчастного автомобиля? — Понятно, что хозяин машины не должен был заправлять "под горлышко" газ, если собирался ехать на СТО. Но также понятно, что в помещении СТО должна была соблюдаться техника безопасности.

Не может быть, что в таком резонансном происшествии, где пострадали люди и сгорели машины, нет виноватых. Это не техногенное ЧП и не природный катаклизм, — возмущаются мужчины. Они утверждают, что сам хозяин станции абсолютно никак себя не проявил. При чём он ни то что не связался с клиентами, но и даже работники СТО не получили от него никакой поддержки и помощи.

"Мы все работали неофициально. Нам сразу же позвонили с инспекции труда. Сами нас нашли и хотели помочь. Но узнав, что мы работали неофициально, сказали, что помочь в данный момент ничем не могут. И посоветовали обратиться к ним, когда дело дойдет до суда. Там они помогут доказать нам, что мы работали на станции, и помогут определить степень убытков", — говорит Александр Васильев.

Позже что пришло решение генеральной прокуратуры. Здесь тоже постановили прекратить расследование. Теперь пострадавшие будут пробовать добиваться справедливости в гражданском порядке. Подадут в суд на владельца станции. Они считают, что он должен нести ответственность за безопасность своих работников, а также за доверенное ему на время ремонта имущество.