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241Фото: BaigeNews.kz
В Павлодаре задержан замглавы областного филиала "Казпочты"
В получении взятки подозревают заместителя руководителя павлодарского областного филиала АО "Казпочта", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
"Он вымогал у предпринимателя два миллиона тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Буквально вчера он с санкции суда заключён под стражу, - сообщил руководитель департамента по противодействию коррупции по Павлодарской области Дархан Куракбаев.
Факт удалось выявить с помощью службы внутренней безопасности почтового оператора. Окончательное решение о виновности подозреваемого будет принято судом.
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