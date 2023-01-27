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  • В Павлодаре задержан замглавы областного филиала "Казпочты"
BaigeNews.kz Сегодня, 00:10
241
Сегодня, 00:10
241
Фото: BaigeNews.kz

В Павлодаре задержан замглавы областного филиала "Казпочты"

В получении взятки подозревают заместителя руководителя павлодарского областного филиала АО "Казпочта", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

"Он вымогал у предпринимателя два миллиона тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Буквально вчера он с санкции суда заключён под стражу, - сообщил руководитель департамента по противодействию коррупции по Павлодарской области Дархан Куракбаев.

Факт удалось выявить с помощью службы внутренней безопасности почтового оператора. Окончательное решение о виновности подозреваемого будет принято судом.

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#Коррупция #взятка #Казпочта #Павлодар
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:10
241
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