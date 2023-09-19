В Павлодаре разгорелся скандал между приютом для животных и местными жителями

Первый государственный приют для животных на 300 мест возводят в Павлодаре. По мнению чиновников, он должен частично решить проблему бродячих кошек и собак в областном центре. А пока этим вопросом на протяжении многих лет занимаются зооволонтеры. Однако в Павлодаре произошел случай, когда такая работа привела к конфликту с местными жителями, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Мария Гребенкина, содержит свой приют и центр стерилизации животных. Вся ее работа держится на пожертвованиях. Однако такой деятельности не рады местные жители, дома которых находятся по соседству.

Приют для животных, куда зооволонтер принимает кошек и собак для лечения, расположен неподалеку от павлодарского аэропорта. При этом вольеры стоят в жилой зоне. Такое соседство не устраивает местных жителей.

"Я живу через забор от питомника, меньше 100 метров он от нас. И днем, и ночью слышу шум животных. Днем на улице невозможно работать, голова болит, ночью невозможно окна открыть, а ведь душно. Большая просьба убрать отсюда этот приют. У меня аллергия, я сама собак не держу, все лето на таблетках, уколы от аллергии получаю", - сетует жительница района Любовь Папкова.

По словам местных жителей, соседствуют они с приютом на протяжении пяти лет. За эти годы они старались как-то наладить диалог, но проблема только разрасталась. Они отмечают, что в "приют" уже превратилась и вся улица. Ведь сюда привозят животных со всего города, и если его не принимают, то люди просто оставляют кошек и собак под дверями местных жителей. А вот масштабный конфликт разгорелся после того, как местные решили обустроить старую детскую площадку.

"Жить просто невозможно вблизи с приютом. Летом запахи были просто невообразимые. Там крематорий установлен, жгут трупы, идет гарь. В том году в июле мы с детьми гуляли, подошли к ее клинике, там стояли мешки, а в них тухлое мясо. Вот этим всем мы дышали. Сейчас такого нет, когда проверки начались, она все убрала. Изначально конфликт начался из-за того, что мы захотели реконструировать старую детскую площадку. Площадка тут была много лет. Когда мы сделали запрос на ее реконструкцию, оказалось, что Мария (владелец приюта –прим.авт) хотела забрать эту территорию под место для выгула собак", - рассказала жительница дома по улице Авиагородок Валентина Чупрова.

В свою очередь зооволонтер Мария Гребенкина говорит, что к нападкам со стороны недоброжелателей уже привыкла. Раньше считала своим долгом каждому все объяснять, и приводить факты, но сейчас даже перестала реагировать.

"Когда мы клинику открыли, то столкнулись с суровой реальностью. Никому не выгодна бесплатная ветеринария. У нас сразу появилось множество недоброжелателей. На нас стали слать огромное количество жалоб по любым поводам. Нас проверяли все госорганы: от налоговой до полиции. Ветеринария, акимат, все приезжали, никаких нарушений не нашли, потому что мы работаем легально, у нас все прозрачно. Да были недочеты в работе, но и их мы устранили", - говорит Мария.

По ее словам на приют жалуются не только жители, но и ветклиники, причина в конкуренции. Так, с коллективными жалобами обратились уже шесть городских клиник.

"По статистике с 11 июня по 25 августа к нам поступили 125 животных. Все бы эти животные прошли через частные клиники города, за счет волонтеров, за счет сборов. В среднем на каждое животное требуется 40 тысяч тенге. Кому-то 10 тысяч хватает, кому-то 70-80 тысяч пошло бы на лечение. Получается, 5 миллионов тенге прошли мимо клиник. Я понимаю их возмущение и недовольство", - поделилась предположениями руководитель общественного объединения Мария Гребенкина.

Мария стала заниматься защитой животных 10 лет назад. Ее зоозащитная деятельность началась с небольшого домика в 30 квадратных метров в частном секторе в районе МДС в Павлодаре. Спустя пять лет ей подарили здание в районе Авиагородка, с тех пор приют и обосновался здесь. Девушка отмечает, все в приюте создано благодаря горожанам, которые регулярно жертвуют деньги и корм. Есть и более крупные спонсоры, за счет которых установили вольеры, приобрели машину.

"Нам построили модульную конструкцию, обеспечили рентген-аппаратом, потому что наше направление помогать раненым животным. Нам создали все условия для того, чтобы мы могли спасать и лечить. Раньше мы работали с частными клиниками города. Сейчас не обращаемся к ним, мы наняли ветеринара. Это экономически выгоднее, так мы больше животных спасаем за меньшие деньги", - отмечает Мария.

Зооволонтер отмечает, что часто приходится оказывать помощь бесплатно. Мария считает, что одна из самых главных задач ее работы - найти новый дом для животного. Только так можно сократить число бездомных кошек и собак, а также снизить нагрузку на приюты.

В центре стерилизации трудится 8 человек. Оставляют здесь не всех животных, некоторых возвращают на улицу. Мария отмечает, несмотря на критику местных жителей, съезжать она не намерена.

Между тем, конфликт из-за детской площадки, считает жительница района Раиса Шпиц, перерос в реальную угрозу. Недавно у нее в доме произошел пожар, и официально вынесено заключение, что это был поджог. Сейчас ведут следствие. На столь отчаянный шаг, считает павлодарка, решились фанаты приюта для животных, поскольку она одной из первых подняла тему переезда кошек и собак. Раиса Шпиц говорит что якобы получала реальные угрозы.

"На данный момент все дошло до такого абсурда, что это выдвинулось, как личный конфликт, как будто мы против животных. Это наверное, ошибка городского акимата, что позволили в жилом массиве сделать приют. Мы мучаемся, и она мучается. Им нужно выделить отдельное место, где ни кто не был бы против. Мы обычные люди, которые хотят безопасной и спокойной жизни. Она делает действительно хорошее дело, но поймите и нас тоже", - говорит жительница дома по улице Авиагородок Раиса Шпиц.

Сейчас в Павлодаре возводят первый государственный приют для животных. Место в 2,5 гектара для него выбрали вдали от жилого массива, неподалеку от одного из исправительных учреждений. Рассчитан приют будет на 300 мест, а стоимость проекта оценивается в 300 миллионов тенге. На территории приюта будут расположены вольеры, помещения для карантина больных кошек и собак, а также места для хранения кормов. Помимо этого в центре должны заниматься поиском хозяев для животных, их лечением и стерилизацией.

Однако Мария Гребенкина считает, что кардинально проблему этот приют не решит, говорит, что его заполнят буквально за несколько дней. Только в случае передачи объекта в доверительное управление знающим свое дело специалистам получится что-то изменить.

Фото: Артем Клеван.