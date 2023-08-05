В Павлодаре хотят переименовать 24 улицы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Павлодаре прошли публичные слушания по переименованию некоторых улиц областного центра. Сменить названия предложили представители общественных объединений, научной и творческой интеллигенции. Своё мнение по этому вопросу высказали представители общественности и жители города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Всего сменить названия предлагают на 24 улицах:
улица Усолка – в улицу Бориса Исаева;
Розы Люксембург – Богенбай батыра;
Молодежная – Сержана Канапиянова;
29-я Ноября – Туран;
Набережная – Шона би;
Теплова – Рахимжана Кошкарбаева;
Сибирская – Султана Бейбарса;
Чапаева – Хиуаз Доспановой;
Молодогвардейцев – Рамазана Тохтарова;
Заслонова – Шамши Колдаякова;
Комсомольская – генерала Дюйсенбаева;
Ермака – Иманжусупа Кутпанулы;
Ладожская – Кабанбай батыра;
Байкальская – Амре Кашаубаева;
Орловская – Фаризы Онгарсыновой;
Тульская – Лязизы Сергазиной;
Алданская – Шакена Ниязбекова;
Кирпичная – Шот-Амана Уалиханова;
Кошевого – Габита Мусрепова;
Волочаевская – Рустембека Омарова;
Камская – Жумабека Ташенова;
Челябинская – Герольда Бельгера;
Расковой – Кабдыл-Галыма Каржасова;
Осипенко – Александра Бибина.
Материалы передадут на рассмотрение в республиканскую ономастическую комиссию, затем окончательное решение примут на сессии областного маслихата.
Самое читаемое
- Канал имени Сатпаева на фоне аварии в Экибастузе. Тревоги эксперта-строителя канала
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок
- Информация о задержании Булата Бакауова распространяется в соцсетях
- Свыше 20 сёл переименуют в Акмолинской области
- Автомобильный мост через Иртыш построят в Павлодаре