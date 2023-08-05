В Павлодаре хотят переименовать 24 улицы

В Павлодаре прошли публичные слушания по переименованию некоторых улиц областного центра. Сменить названия предложили представители общественных объединений, научной и творческой интеллигенции. Своё мнение по этому вопросу высказали представители общественности и жители города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Всего сменить названия предлагают на 24 улицах:

улица Усолка – в улицу Бориса Исаева;

Розы Люксембург – Богенбай батыра;

Молодежная – Сержана Канапиянова;

29-я Ноября – Туран;

Набережная – Шона би;

Теплова – Рахимжана Кошкарбаева;

Сибирская – Султана Бейбарса;

Чапаева – Хиуаз Доспановой;

Молодогвардейцев – Рамазана Тохтарова;

Заслонова – Шамши Колдаякова;

Комсомольская – генерала Дюйсенбаева;

Ермака – Иманжусупа Кутпанулы;

Ладожская – Кабанбай батыра;

Байкальская – Амре Кашаубаева;

Орловская – Фаризы Онгарсыновой;

Тульская – Лязизы Сергазиной;

Алданская – Шакена Ниязбекова;

Кирпичная – Шот-Амана Уалиханова;

Кошевого – Габита Мусрепова;

Волочаевская – Рустембека Омарова;

Камская – Жумабека Ташенова;

Челябинская – Герольда Бельгера;

Расковой – Кабдыл-Галыма Каржасова;

Осипенко – Александра Бибина.

Материалы передадут на рассмотрение в республиканскую ономастическую комиссию, затем окончательное решение примут на сессии областного маслихата.