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В Павлодаре хотят переименовать 24 улицы

Сегодня, 18:49
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gov.kz Сегодня, 18:49
Сегодня, 18:49
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Фото: gov.kz

В Павлодаре прошли публичные слушания по переименованию некоторых улиц областного центра. Сменить названия предложили представители общественных объединений, научной и творческой интеллигенции. Своё мнение по этому вопросу высказали представители общественности и жители города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Всего сменить названия предлагают на 24 улицах:

улица Усолка – в улицу Бориса Исаева;  

Розы Люксембург – Богенбай батыра;

Молодежная – Сержана Канапиянова;

29-я Ноября – Туран; 

Набережная – Шона би; 

Теплова – Рахимжана Кошкарбаева; 

Сибирская – Султана Бейбарса; 

Чапаева – Хиуаз Доспановой;

Молодогвардейцев – Рамазана Тохтарова;

Заслонова – Шамши Колдаякова;

Комсомольская – генерала Дюйсенбаева; 

Ермака – Иманжусупа Кутпанулы;

Ладожская – Кабанбай батыра; 

Байкальская – Амре Кашаубаева; 

Орловская – Фаризы Онгарсыновой;

Тульская – Лязизы Сергазиной; 

Алданская – Шакена Ниязбекова; 

Кирпичная – Шот-Амана Уалиханова; 

Кошевого – Габита Мусрепова;

Волочаевская – Рустембека Омарова; 

Камская – Жумабека Ташенова; 

Челябинская – Герольда Бельгера; 

Расковой – Кабдыл-Галыма Каржасова; 

Осипенко – Александра Бибина.

Материалы передадут на рассмотрение в республиканскую ономастическую комиссию, затем окончательное решение примут на сессии областного маслихата.

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