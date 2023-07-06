Как реконструируют самую протяженную набережную Казахстана

Фото: Катерина Приходько

В Павлодаре планируют полностью реконструировать набережную. Об этом рассказал аким города Ержан Иманзаипов. Между тем, уже второй год подряд прибрежную зону благоустраивают, добавляя новые элементы. Стоит отметить, городская набережная имеет большую историю, и ее протяженность - более 6 километров, еще раз доказывает, что она является одной из самых главных достопримечательностей города. Корреспондент BaigeNews.kz оценил преображение самой протяженной набережной страны.

Долгое время жители Павлодара делили городскую набережную на старую и новую части. Первый ее участок открыли для горожан в 1957 году. И сейчас, спустя 66 лет можно увидеть архитектуру советского периода, сохранившуюся в деталях перил.

После двольно долго масштабных преображений не было, лишь в 2000 году к празднованию дня города презентовали итог капитальной реконструкции и удлинения благоустроенной береговой линии. Сейчас именно эта новая часть, открытая в 2000 году, считается основным участком.

Идея продолжать удлинение набережной при этом оставалась. К ней вернулись спустя более чем 15 лет и в 2019 году береговая линия стала еще больше. Ее протянули до уникального палеонтологического памятника "Гусиный перелет". Теперь павлодарцы могут похвастаться тем, что берег благоустроен на протяжении более 6 километров. Львиную долю стоимости масштабного проекта оплатили за счет спонсорских средств. При этом изменения коснулись и палеонтологического памятника, где также проложили тропинки и установили фигуры доисторических животных. Кстати, после изменений в 2019 году набережная Павлодара стала самой длинной в Казахстане.

При строительстве, так сказать, новейшей части набережной, применили габионы для укрепления береговой линии. Массивные блоки из камней, замотанные в сетку, здесь сложно не заметить. При этом их фундаментальный вид поражает своей красотой.

Долгие годы набережная Павлодара отчасти был лишь просто прогулочной зоной, а также на новую ее часть приезжали, чтобы спуститься к центральному пляжу. Изменения в сторону притяжении массы людей стали происходить до пандемии, когда здесь открыли сцену под открытым небом "Ertis Promenade".

За последние несколько лет на ней успели выступить Роза Рымбаева, Кайрат Нуртас, RaiM, Ерке Есмахан, Quest Pistols Show, Дима Билан, Доминик Джокер, Дан Балан и многие другие отечественные зарубежные звезды. При этом каждые выходные здесь организовывают самые разные шоу, дискотеки, выступления местных артистов. За сезон на набережной успевает побывать до 500 тысяч зрителей.

"Во время карантина сцена почти два года пустовала. И, наконец-то, в 2022 году она вновь заработала: было проведено 57 мероприятий, показано 13 фильмов. Более 100 часов концертов, где приняли участие 1700 артистов и 35 звезд казахстанской эстрады. В этом году открытие главной сцены Павлодара прошло 20 мая. Зрителями масштабного мероприятия стали более 40 000 жителей", - рассказали в акимате города Павлодара.

Новый виток развития набережная получила в 2022 году. Асаин Байханов будучи акимом Павлодара решил реализовать ряд идей. В первую очередь, территорию передали подрядчику акимата города "Коммунсервис", отказавшись от ежегодного розыгрыша тендеров на обслуживание пляжа прибрежной зоны в целом. После этого приступили к масштабному обновлению.

В прошлом году на центральном пляже появились навесы из камыша, почти 800 шезлонгов, 96 грибков, 15 раздевалок, мусорные контейнеры, питьевые фонтанчики и душевые, установили комфортные туалеты, и самым необычным нововведением стало обустройство пирсов.

"В первую очередь для комфорта были установлены общественные туалеты. Кроме того, саби-бокс поставили. У нас очень много молодых мам, которые гуляют здесь постоянно, и возникает необходимость в переодевании ребенка, кормлении. Сейчас мы эти комфортные условия создали. Поставили новые грибки, поставили новые навесы, установили шезлонги. Необходимо отметить, что пирс сделали. Раньше его не было, как такового, люди просто подходили к воде. Дополнительный пирс, спуск для маломобильных групп населения. Первый этап начался, в этом году второй этап. Дальше усовершенствуем. Установили плавучий понтон. Из России его заказали, у нас, к сожалению, не изготавливаются такие детали. Сейчас установили, лодочники начинают пользоваться. Тут же есть зона ожидания. Люди может, и не хотят на тот берег, но эту зону используют, как возможность перекусить, посидеть", - рассказал аким Павлодара Ержан Иманзаипов.

Вместе с тем, в 2022 году приступили к обустройству фуд-зоны на берегу. Для этого даже построили специальную возвышенную площадку, поставили 4 небольших здания и сдали в аренду предпринимателям. Одним из главных условий стало - доступная цена на продукцию. Сейчас задача стоит одна – сделать набережную одним из самых комфортных мест отдыха.

Когда не проводят концерты на сцене "Ertis Promenade", их организует местная молодежь вдоль всей набережной.

В этом году благоустройство набережной продолжили и сейчас здесь добавили еще пирсы, а также ведется строительство детского бассейна на территории центрального пляжа. По словам акима города, в ближайшее время работу завершат. Открыт бассейн будет только для детей, контроль будут вести общественные спасатели и патрульные полицейские, также установят камеры наблюдения.

Между тем, уже несколько лет обсуждаются вопрос соединения набережной с прибрежной зоной притока Иртыша Усолки. Сейчас тема на финальной стадии обсуждения, к концу июля урбанисты должны представить проект.

"Идея в том чтобы соединить пешеходную зону. Урбанисты сейчас разрабатывают эскиз, того каким будет пешеходный мостик. Это позволит в районе Речвокзала перейти на ту сторону, в район лыжной базы. Мы не пляж соединяем, а именно пешеходную зону, чтобы можно было пешком пройти с набережной до Усолки", - делится планами аким.

По его словам нужно провести гидрологические испытания, исследовать дно водоема. После этого разработчики дадут предложение, как лучше провести мостик, по реке или по берегу.

Многое на набережной Павлодара появляется в том числе и благодаря просьбам жителей. К примеру, саби-бокс установили в рамках проекта "Бюджет народного участия". Этот проект предложил один из жителей города. В этом году здесь также появилось пианино, его тоже попросили горожане.

Но не все так радужно, есть и проблемные участки на набережной. В новейшей ее части закрыли один участок. Помимо этого обвалился потолок двухэтажной смотровой площадки. Ремонт нужен некоторым малым архитектурным формам, а также лестницам и отделке.

Фото: Катерина Приходько.