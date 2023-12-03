В Париже мужчина напал с ножом на прохожих: один человек убит, двое ранены

26-летний уроженец Франции набросился на прохожих в Париже недалеко от Эйфелевой башни, убил одного человека и ранил ещё двоих, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

По словам главы МВД, нападению подверглись туристы, погибший был гражданином Германии.

Министр подтвердил информацию агентства AFP, что нападавший был вооружен ножом и кричал "Аллаху акбар".

По сообщениям СМИ, сначала мужчина ударил одного человека ножом, а затем попытался наброситься на других прохожих с молотком.

Полицейские обезвредили его с помощью электрошокера.

При задержании он заявил полиции, что расстроен из-за гибели мусульман в Афганистане и Палестине, а также из-за ситуации в секторе Газа.

Задержанный находился под наблюдением французских служб безопасности и был осужден в 2016 году за подготовку нападений. Известно, что он страдал психическими расстройствами, сообщил министр внутренних дел.

Французская газета Le Monde сообщает, что он родился в 1997 году, в 2018 году был приговорен к четырем годам лишения свободы.

У станции метро "Бир-Акейм" продолжается полицейская операция, власти призывают граждан не появляться в этом районе.

Антитеррористическая прокуратура заявила о начале расследования.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн высказала слова сочувствия пострадавшим и поблагодарила службы экстренной помощи за их реакцию.

"Мы не поддадимся терроризму. Никогда", — написала она в соцсети X (бывший Twitter).