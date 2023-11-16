В Отбасы банке объяснили отмену "быстрой ипотеки"

Председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова пояснила почему со следующего года нельзя будет оформить ипотеку сразу после единовременного внесения половины суммы от стоимости жилья, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Это вопрос справедливости. Кто приносит сразу 50%? Это человек, у которого есть эти ресурсы. То есть он где-то взял эти 10 млн тенге, а у нас около 2 млн человек ежемесячно копят по 50, по 60, по 70 тысяч", — сказала она.

Ляззат Ибрагимова пояснила, что нынешняя система жилищно-строительных сбережений, которая работает в Отбасы банке, была построена по немецкой модели, которая подразумевает, что человек на протяжении определенного срока должен копить средства и только потом использовать.