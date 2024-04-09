В одном из сёл Северо-Казахстанской области начали эвакуацию жителей

Река Есиль вышла из берегов из-за чего были подтоплены десятки домов, в селе Покровка Есильского района, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Окраина села Покровка Есильского района прежде не видела такого потока воды. Даже в самый масштабный паводок в 2017 году не подтопило ни один дом. Этой весной в воде оказалась целая улица. На данный момент затоплено 24 частных дома.

Это улица Береговая и до берега реки от нее не меньше километра пути, говорят жители. Сегодня утром большая вода сократила это расстояние до минимума.

"Мы поняли, что поток воды представляет опасность уже вчера к вечеру. Поэтому начали эвакуацию сельчан. Талая вода соединилась в один поток с разливом реки, и образовался огромный поток. Объявлен режим ЧС в Есильском районе. Пострадавшим окажут помощь. Пока мы наблюдаем за уровнем поступающей воды", - пояснила аким Покровского сельского округа Бибигуль Ермекбай.

Жители стараются не паниковать и при эвакуации проверяют каждую деталь.

"Все, что можно - вынесли. Остальное поставили на пеньки. Страшно, конечно. Вот была улица, а стало - море. Сейчас на середину перекрестка не выйти. Скоро там будет по пояс воды. Разговоры говорить некогда", - коротко ответила жительница улицы Береговая.

В ее двор вода ещё не зашла. А вот дом Калымпыр Даутовой почти весь ушел в воду.

"Там по грудь воды, во дворе. Не все можно вынести. Мы недавно сделали ремонт, мебель... Это все сейчас испортится. Дом деревянный. Такую воду он не выстоит. Смотрите, как быстро прибывает вода", - говорит Калымпыр.

В эвакуационном пункте всего четверо сельчан. Но к вечеру, по словам местных жителей, будет больше.

"Я с рождения живу в Покровке и такой воды не видел. Моя бабушка осталась на хозяйстве. Сейчас доделает дела и тоже приедет. Нам помогли быстро собраться", - рассказывает Александр Мухатаев.

Среди жителей ходят разговоры о том, что Покровский мост через реку Есиль закрывают. По ту сторону путепровода деревня Петровка, также расположенная вдоль русла реки. Пока эта информация не подтверждается. Корреспондент редакции не смог добраться до населенного пункта. Но издалека заметно, что несколько домов села уже ушли под воду.

Сообщается об объявлении режима ЧС в Есильском и Кызылжарском районах. В Тайыншинском, где ЧС ввели ранее, принимают заявки на возмещение ущерба.