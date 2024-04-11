В одном из сёл Акмолинской области подтопило 45 жилых домов
Сегодня, 15:50
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Сегодня, 15:50Сегодня, 15:50
377Фото: gov.kz
В связи с большим притоком талых вод с полей в реку Жолболды произошёл разлив реки в селе Иванковка, в результате чего подтоплено 45 жилых домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.
В связи с отсутствием автомобильного сообщения эвакуация была невозможной.
"В пункт эвакуации школы-гимназий №4 г.Макинск вертолетом МИ-8 Министерства обороны и машиной высокой проходимости (Трэкол) эвакуировано 52 человека, из них 21 детей, в медицинской помощи не нуждались", - говорится в сообщении.
Также на безопасное место отогнано 100 голов КРС, 11 лошадей, 50 свиней и 520 штук домашних птиц.
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