В области Улытау очистили 60 стихийных свалок

С помощью космического мониторинга в Улытауской области было выявлено свыше 200 несанкционированных свалок. Из этого числа на сегодняшний день ликвидировали 60 свалок, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

“К сожалению, несанкционированных свалок очень много на территории двух городов – Жезказгана и Сатпаева. Они были определены с помощью космического мониторинга. В текущем году из областного бюджета выделено 272 миллиона тенге. На данный момент три подрядчика определены, ведутся работы. 60 свалок уже очищены. По остальным ведётся работа”, - сказал на брифинге в СЦК аким области Берик Абдыгалиулы.

В образовании такого большого количества свалок аким области винит жителей региона, которые взяли в привычку вываливать мусор прямо на центральных улицах населённых пунктов и в лучшем случае на их окраинах, но редко кто доезжает до специальных полигонов. Сейчас акимат области усиленно работает совместно с полицией: нарушителей определяют посредством камер видеонаблюдения и выписывают штрафы.