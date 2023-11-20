В области Улытау очистили 60 стихийных свалок
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С помощью космического мониторинга в Улытауской области было выявлено свыше 200 несанкционированных свалок. Из этого числа на сегодняшний день ликвидировали 60 свалок, передаёт корреспондент BaigeNews.kz
“К сожалению, несанкционированных свалок очень много на территории двух городов – Жезказгана и Сатпаева. Они были определены с помощью космического мониторинга. В текущем году из областного бюджета выделено 272 миллиона тенге. На данный момент три подрядчика определены, ведутся работы. 60 свалок уже очищены. По остальным ведётся работа”, - сказал на брифинге в СЦК аким области Берик Абдыгалиулы.
В образовании такого большого количества свалок аким области винит жителей региона, которые взяли в привычку вываливать мусор прямо на центральных улицах населённых пунктов и в лучшем случае на их окраинах, но редко кто доезжает до специальных полигонов. Сейчас акимат области усиленно работает совместно с полицией: нарушителей определяют посредством камер видеонаблюдения и выписывают штрафы.
“На работы по очистке свалок мы выделяем деньги через эмиссии. На сегодняшний день у нас есть 8 миллиардов эмиссий. Деньги есть. Но главное – культура и воспитание нашего народа”, - заключил глава региона.
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