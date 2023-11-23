Генеральный план развития Семея разрабатывают в области Абай

В рамках исполнения поручения Главы государства ведутся работы по разработке Генерального плана развития города Семей. Вместе с тем, начаты работы по объединению 32 населённых пунктов вокруг Семея в самостоятельный район. Об этом сообщил аким области Абай на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

На 2023 год выделены средства в размере 3,5 миллиарда тенге для благоустройства, содержания и озеленения города. На текущий момент завершены работы по благоустройству 70 дворов, а также провед`н ремонт фасадов 41 многоквартирных жилых домов, на 9 жилых домах города выполнены художественные муралы.

В регионе также осуществляется проект реконструкции автогужевого моста в Семее с планами завершить его к 2025 году. Состояние подвесного моста прошло проверку со стороны японских специалистов, ведётся подготовка необходимой документации для ремонта и обновления дорожного полотна. К слову, под подвесным мостом успешно введены в эксплуатацию "мостовые пространства".

На улицах Жамакаева и Мәңгілік Ел созданы пешеходные дорожки и общественные пространства, а также идёт строительство этно-деревни. Подземные переходы отремонтированы, установлены тёплые остановки. В следующем году в планах строительство пешеходного моста через реку Иртыш и детской железной дороги на остров Бейбітшілік.