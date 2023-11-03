В области Абай усиленно ведётся работа по защите прав детей

За семь дней оперативно-профилактического мероприятия "Школа" в Абайской области выявлено свыше 250 правонарушений, совершённых подростками, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На территории области Абай в целях профилактики подростковой преступности в период с 26 октября по 2 ноября проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Школа".

За это время сотрудниками ювенальной полиции области Абай пересечено свыше 250 правонарушений, совершённых подростками. За невыполнение обязанностей по воспитанию детей к ответственности привлечены 23 законных представителя. Шесть несовершеннолетних помещены в Центр адаптации несовершеннолетних.

В ходе мероприятий выявлены трое несовершеннолетних и девять неблагополучных семей, которые незамедлительно взяты на учёт в органы внутренних дел. Определены четыре лидера молодёжных групп с противоправной направленностью.

Также были проведены рейды в ночное время. Вне жилища без сопровождения законных представителей обнаружены 231 детей.

Сотрудники ювенальной полиции провели рейдовые мероприятия в 304 учебных заведениях и 35 колледжах. По их итогам за совершение административных правонарушений на территории, прилегающей к учебным заведениям, привлечено 82 человека, из них 78 взрослых лиц и 4 несовершеннолетних. В этих же учреждениях полицеские провели 343 выступления на правовую тематику.

Так, во время профилактической беседы со студентами Семейского финансового экономического колледжа имени Р. Байсеитова полицейские подняли проблему употребления наркотиков и получения "лёгких денег" за их реализацию в подростковом возрасте. В качестве примера стражи порядка привели историю трёх 18-летних студентов из Семея, которые в августе прошлого года были привлечены за незаконный сбыт психотропных веществ. Молодые люди получали заказы через Telegram-каналы и интернет-сайты по продаже психотропных веществ. Их работа заключалась в осуществлении "закладок" на территории города Семей. Сейчас они отбывают наказание в местах лишения свободы.

В Департаменте полиции области Абай отметили, что организация профилактической работы, направленной на защиту прав несовершеннолетних и на пресечение подростковой преступности проводится на постоянной основе.