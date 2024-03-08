В области Абай готовятся к паводкам

Спасатели департамента по ЧС области Абай проводят противопаводковую подготовку в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В Кокпектинском районе проведены работы по очистке 13 мостов, 102 водопропускных труб от мусора и заросшей травы. Из населенных пунктов района спасатели вывозят снег. Всего в этих работах задействовано 40 единиц техники и 92 человека.

В Абайском районе полным ходом идут работы по очистке внутрипоселковых улиц, парков от снега. Для очистки улиц районного центра села привлечены 3 трактора, автогрейдеры, погрузчики, большегрузные автомобили. Во всех других селах района ведется аналогичная работа.

Работы по очистке снега проводятся во всех городах и районах области. Процесс находится на постоянном контроле.