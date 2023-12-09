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В области Абай рабочие девять месяцев не получали зарплату

Сегодня, 10:56
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 10:56
Сегодня, 10:56
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Фото: pixabay.com

Благодаря вмешательству прокуроров работникам предприятия в области Абай выплатили более 90 млн тенге задолжности по зарплате, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, надзорный орган проводит постоянный мониторинг и контроль за соблюдением трудовых прав работников.

"В нарушение требований Трудового кодекса 125 работникам АО "Семипалатинский машиностроительный завод" не оплачивалась заработная плата в течение 9 месяцев. Руководством прокуратуры совместно с акиматом и уполномоченными органами области принято ряд мер. В результате задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, тем самым защищены права 125 работников", — говорится в сообщении прокуратуры.

 

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