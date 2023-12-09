В области Абай рабочие девять месяцев не получали зарплату

Благодаря вмешательству прокуроров работникам предприятия в области Абай выплатили более 90 млн тенге задолжности по зарплате, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, надзорный орган проводит постоянный мониторинг и контроль за соблюдением трудовых прав работников.