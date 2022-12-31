В новогоднюю ночь будут дежурить более трёх тысяч казахстанских спасателей

Фото: МЧС РК

Подразделения МЧС переведены на усиленный вариант несения службы на время новогодних праздников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В усиленном режиме находится весь спасательный корпус МЧС, при этом болеетрёх тысяч из них будут находиться непосредственно на службе в готовности к оперативному реагированию — это бойцы служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ, спасатели оперативно-спасательных отрядов, военнослужащие воинских частей МЧС, летный состав спасательной авиации, сейсмологи, представители психологических служб, оперативные дежурные диспетчерских служб", — сообщили в МЧС РК.

Фото: МЧС РК

Также в готовности к оперативному реагированию находится порядка 1 200 единиц спасательной техники. Во всех подразделениях проведены смотры сил и средств.

МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности в новогодние праздники, в случае необходимости звонить на номер 112.