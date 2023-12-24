В ночь на 25 декабря католическая и протестантские церкви празднуют Рождество

В ночь с 24 на 25 декабря странах, где население исповедует католицизм, протестантство, а также прихожане некоторых православных некоторых православных церквей, в Европе, обоих Америках, Азии и Африки празднуют Рождество передаёт BaigeNews.kz.

Это один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии.

Сегодня, 24 декабря, Сочельник. Традиционно это семейный праздник: все члены фамилии должны собираться за ужином. На вечерний стол ставят 12 постных блюд. Но также могут быть национальные предпочтения: в Мексике и Бразилии — запеченный поросенок, в Германии — гусь с яблоками. Во Франции на стол ставят региональные блюда.

В этот день принято украшать дома и заворачивать подарки, а вечером — рождественская служба в храме.

После семейного ужина дети надевают маски и отправляются в гости к родственникам, поют колядки, читают приветствия. Их одаривают сладостями.

В полночь в каждом доме принято открыть окно и впустить Рождество вместе с удачей и счастьем. На улицах городов разворачиваются ярмарки.

Утром под елкой все члены семьи находят подарки. Считается, что их принес Санта-Клаус. В такой радостной атмосфере проходит подготовка к Рождеству.

В Казахстане проживает около 30 тысяч католиков и протестантов.

В нашей стране праздничным днем является Православное Рождество – 7 декабря.

Разность в датах праздника у церквей связан с использованием двух систем летоисчисления. До 1582 года все христианские церкви жили по Юлианскому календарю. В XVI веке папа Григорий VIII ввел в католическом мире новый, более точный календарь, который получил название григорианского.

В России до XX века использовался юлианский календарь (старый стиль). В 1920 году Совнарком РСФСР ввел григорианский календарь (новый стиль). Из-за неточности старого стиля накопилась разница в 12 дней.

Праздничная месса, которая каждый год проходила в Вифлееме, в этот раз не состоится. Местные христианские общины и палестинские церкви также приняли решение не украшать город и не ставить елку в знак солидарности с жителями сектора Газа.