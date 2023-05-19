Фото: pixabay.com/ иллюстративное фото

В нескольких районах Москвы объявлен карантин из-за птичьего гриппа, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра Москвы.

Карантин введён в связи с выявлением 16 мая случаев заболевания диких птиц высокопатогенным птичьим гриппом на территории района Братеево. Очагом заболевания определён участок в районе Бесединского шоссе. Угрожаемой зоной объявлены несколько районов: Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Зябликово. Зоной наблюдения установлена вся территория Москвы, примыкающая к угрожаемой зоне.

Согласно распоряжению, в перечисленных районах на время карантина запрещается лечение больных птиц, ввоз и вывоз птиц, инкубационного яйца, перемещение и перегруппировка птиц. Кроме того, запрещены вывоз продуктов убоя птиц и иной продукции птицеводства; вывоз кормов для всех видов животных, с которыми могли иметь контакт больные птицы, а также снятие пера и пуха с павших птиц. Эпизоотический очаг могут посещать только сотрудники государственной ветеринарной службы, персонал, выполняющий производственные (технологические) операции, и привлечённые для ликвидации очага специалисты.

На период карантина в угрожаемой зоне запретили проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением птиц и животных других видов.