В нескольких городах Казахстана ожидается ухудшение качества воздуха

Синоптики предполагают, что в субботу погодные условия будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере этих городов.

Жителям специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, в ближайшие трое суток, с 19 по 21 августа по Казахстану ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на севере прогнозируются сильные дожди, возможно выпадение града.