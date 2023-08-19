  • 19 Августа, 09:14
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В нескольких городах Казахстана ожидается ухудшение качества воздуха

Сегодня, 08:18
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Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18
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Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz
По прогнозам "Казгидромета", 19 августа  в  Караганде, Темиртау, Актобе, Алматы, Астане и ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что  в субботу погодные условия будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере этих городов. 

Жителям специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, в ближайшие трое суток, с 19 по 21 августа по Казахстану ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на севере прогнозируются сильные дожди, возможно выпадение града.

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