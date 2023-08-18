Какая погода ждет казахстанцев в выходные дни

Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Казахстане в выходные дни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

В ближайшие трое суток, с 19 по 21 августа по Казахстану ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на севере прогнозируются сильные дожди, возможно выпадение града.