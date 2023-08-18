Какая погода ждет казахстанцев в выходные дни
Сегодня, 16:10
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Сегодня, 16:10Сегодня, 16:10
87Фото: хабар
Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Казахстане в выходные дни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
В ближайшие трое суток, с 19 по 21 августа по Казахстану ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на севере прогнозируются сильные дожди, возможно выпадение града.
"По республике ожидается усиление ветра. Что же касается температурного фона, на севере ожидается понижение температуры воздуха днем до 20-25 тепла, на остальной территории страны изменений не ожидается", - говорится в сообщении.
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