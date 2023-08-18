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Какая погода ждет казахстанцев в выходные дни

Сегодня, 16:10
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хабар Сегодня, 16:10
Сегодня, 16:10
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Фото: хабар

Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Казахстане в выходные дни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

В ближайшие трое суток, с 19 по 21 августа по Казахстану ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на севере прогнозируются сильные дожди, возможно выпадение града.

"По республике ожидается усиление ветра. Что же касается температурного фона, на севере ожидается понижение температуры воздуха днем до 20-25 тепла, на остальной территории страны изменений не ожидается", - говорится в сообщении.

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